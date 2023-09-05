يستوعب 100 سيارة.. محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا وتوسعاته

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والدقي والعجوزة؛ لمتابعة انتظام العمل بالمواقف التي تم افتتاحها مؤخرًا والوقوف على نسب إنجاز الأعمال بالمواقف وأعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلاً عن المواقف العشوائية؛ لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرًا غير حضاري.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على النهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان المناطق المحيطة بمحور الفريق كمال عامر؛ لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التي تنشدها الدولة لكل مواطن.

وشملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمواقف السرفيس الداخلي وموقف الأقاليم وساحات الانتظار بمنطقة أرض اللواء؛ حيث تابع راشد انتظام حركة دخول وخروج السيارات بالمسارات المخصصة لها، موجهًا بسرعة تسكين كل السيارات الخاصة بخطوط السير التي تخدمها تلك المواقف والترويج لها لتسهيل وصول الركاب إليها.

وتابع محافظ الجيزة أعمال التشطيب النهائية لموقف سرفيس ناهيا والتوسعات الخاصة به؛ بإجمالي مساحة 3400م2 والتي من المقرر أن تستوعب نحو 100 سيارة سرفيس إلى جانب إقامة عدد من ساحات الانتظار للسيارات الخاصة والغرف الإدارية والخدمية والمناطق التجارية والترفيهية لخدمة أهالي المنطقة.

وشدد المحافظ على رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع مدير مديرية الإسكان والشركة المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال وإبراز المظهر الجمالي ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول وتوفير أقصى مساحة استيعابية لمنع الانتظار العشوائي بالمناطق المحيطة ومراعاة المعايير الهندسية والتخطيط المروري الملائم لحركة سير السيارات خلال عملية الدخول والخروج للمواقف والساحات وعدم تعارضها مع حركة المرور بالمحاور والشوارع المحيطة بها، وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية الإلكترونية بالأحجام المناسبة لإرشاد قائدي المركبات والمترددين على الموقف واستخدامها للإعلان على التعريفة المرورية لمختلف الخطوط.

وناقش المحافظ المواطنين من أصحاب الوحدات التجارية والمارة بمحيط سلم ناهيا وأعمال التطوير المحيطة به للاستماع إلى آرائهم تجاه الأعمال ومقترحاتهم حولها، ووجه ببحث عدد من الشكاوى والمطالب الخاصة بهم وسرعة الرد عليها، مشدداً على رئيس حي الدقي منع أي مظاهر للعشوائية واستثمار كل المساحات الشاغرة وعدم السماح بالتعدي عليها.

وحرص محافظ الجيزة على تفقد أعمال رد الشيء إلى أصله عقب أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب أسفل مطلع كوبري ناهيا بشارع السودان؛ حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال ترميم الطريق ووضع الطبقة السطحية للأسفلت لاستعادة الانسيابية المرورية بالشارع.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة الأعمال وتلافي عدد من الملاحظات الخاصة بأعمال المرافق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز الطبيعي العاملة بالقطاع، وذلك قبل استلام المشروع.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وعبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان بالجيزة .