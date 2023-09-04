برلماني: ما خطة الحكومة لتحريك قيمة المخصصات التموينية لتتماشى مع زيادة الأسعار؟

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إعادة النظر في قيمة مخصصات الدعم التمويني في البطاقات.

وأشار النائب، في بيان له اليوم الإثنين، إلى أنه الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع التموينية؛ مثل السكر والزيت والأرز وغيرها، في حين تم الإبقاء على القيمة الإجمالية للدعم المخصص لكل فرد بالبطاقة التموينية "خمسين جنيهًا"، قائلًا: وهو الأمر الذي دفع وزير التموين مؤخرًا لإعلان رفع الأرز من مخصصات التموين في ظل ارتفاع أسعاره.

وأكد زين الدين أن الحكومة عليها إعادة النظر في منظومة الدعم التمويني، سواء في ما يتعلق بأسعار السلع أو قيمة الدعم المخصص لكل فرد؛ بهدف توفير ولو جزء بسيط من احتياجات المواطن من السلع التموينية، يساعده على مواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية، خصوصًا في ظل حالة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وشدد زين الدين على الحكومة ضرورة دراسة وبحث المقترحات التي يمكن من خلالها مواجهة تلك المشكلة بما يخفف من أعباء المواطنين البسطاء.

وتساءل عضو مجلس النواب حول ما إذا كانت هناك خطة لتحريك قيمة المخصصات التموينية لتتماشى مع زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بما يساعد المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية.