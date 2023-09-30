السيسي: "لو ثمن التقدم للأمة متاكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش"
كتب- محمد نصار:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بذل الجهد والتنمية لتحقيق التقدم أمر في غاية الأهمية، مضيفا: والله العظيم لو كان ثمن التقدم والازدهار للأمة متاكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش.
وقال السيسي، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: لو كان الجهد والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا يا مصريين متقدموش، وأوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن.
وأضاف الرئيس: دي دولة وكان مشكلتها السنين اللي فاتت أنهم هزوا ثقة الناس في نفسهم، مكانوش مصدقين نعمل طريق وكوبري، واستكتروا على نفسهم طريق وكوبري، وقالوا ده كتير، كتير إيه يا راجل، ده لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يصل مقر افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"
حكاية بلدنا.. السيسي: البلاد لا تكبر بالكلام ولكن بالجهد والإخلاص
20% أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة
أماكن سقوط الأمطار.. مفاجآت في طقس الأسبوع الأول من أكتوبر
يعتمد على 5 مجالات.. ننشر معايير دخول الجامعات المصرية تصنيف التايمز
سوق مصراوى
-
قائمة مشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية.. بأقل من 614 جنيهاتفاصيل
-
أحدث موديلات الأحذية النسائية لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أسرع طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون من المنزلتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفستان النسائي.. بسعر يبدأ من 104 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وقت للشراء.. أسعار الدفائات الكهربائية مع بداية الخريفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: