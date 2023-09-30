السيسي: "لو ثمن التقدم للأمة متاكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش"

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بذل الجهد والتنمية لتحقيق التقدم أمر في غاية الأهمية، مضيفا: والله العظيم لو كان ثمن التقدم والازدهار للأمة متاكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش.

وقال السيسي، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: لو كان الجهد والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا يا مصريين متقدموش، وأوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن.

وأضاف الرئيس: دي دولة وكان مشكلتها السنين اللي فاتت أنهم هزوا ثقة الناس في نفسهم، مكانوش مصدقين نعمل طريق وكوبري، واستكتروا على نفسهم طريق وكوبري، وقالوا ده كتير، كتير إيه يا راجل، ده لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة.

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