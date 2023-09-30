السيسي: "لو كان التنمية والبناء تمنه الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين متقدموش"

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك عمل يتم لهز ثقة المصريين في أنفسهم، مضيفا: هما بيتحروا الكذب، وعايزين يكونوا مكتوبين كدابين ومخربين، كل يوم بيعدي على شعب بيتنكد عليه، والله حجم اللي بيتحمله الأشرار فوق خيالكم، هما فاكرين العملية ماشية كده، لا والله".

وأوضح السيسي: يا جماعة عايزين يبقى ليكم مكان على الخريطة في دولة 95 % منها صحراء؟

وتابع الرئيس: لو كان التنمية والبناء تمنه الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين متقدموش.

وأكمل السيسي: يا ترى فيه يقين حقيقي على الله، إن الأمر كله لله، نقاتل من أجل بلدنا، لكن النصيب بتاع ربنا.

اسمعوا.. هما هزوا ثقة الناس فينا، مش في أنا، الناس استكترت على نفسها طريق وكوبري، كتير إيه، ده لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة.

ويُعقد مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

ويستهدف المؤتمر عرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات منذ عام 2011 وحتى اليوم.

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