رئيس الوزراء: قطاع السياحة والآثار لم يشهد نهضة كما حدث في آخر 9 سنوات

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة والآثار في مصر لم يشهد نهضة كما حدث على مدار الـ 9 سنوات السابقة.

وأضاف "مدبولي"، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: رممنا 220 مكان أثر وافتتحنا عشرات المتاحف، ونضع اللمسات النهائية لافتتاح المصري الكبير.

وتابع: عملنا فعاليات كبيرة زي افتتاح طريق الكباش ونقل المومياوات، مصر تستقبل 15 مليون سائح وخطتنا أن نضاعف هذا العدد خلال 5 سنوات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع التجلي الأعظم سيكون جاهزا مع بداية العام القادم.

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