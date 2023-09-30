رئيس الوزراء: قطاع السياحة والآثار لم يشهد نهضة كما حدث في آخر 9 سنوات
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة والآثار في مصر لم يشهد نهضة كما حدث على مدار الـ 9 سنوات السابقة.
وأضاف "مدبولي"، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: رممنا 220 مكان أثر وافتتحنا عشرات المتاحف، ونضع اللمسات النهائية لافتتاح المصري الكبير.
وتابع: عملنا فعاليات كبيرة زي افتتاح طريق الكباش ونقل المومياوات، مصر تستقبل 15 مليون سائح وخطتنا أن نضاعف هذا العدد خلال 5 سنوات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع التجلي الأعظم سيكون جاهزا مع بداية العام القادم.
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