برلماني: العالم يشيد بالإنجازات والمشروعات القومية العملاقة في مصر

كتب- نشات علي:

أعرب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، عن سعادته البالغة بالاهتمام العالمي بكل مايدور ويتم داخل مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصرى العظيم.

وقال "المير": إن العالم كله يقدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى ومواقفه التاريخية تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية، مؤكدًا أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، موضحاً أن اللقاء كشف عن قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات.

وثمن البرلماني، الحوار المفتوح بين الرئيس السيسي وقيادات الكونجرس الأمريكي والذي تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر مؤكدًا أن إشادة وفد الكونجرس الأمريكي بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وكذلك مايتم من مشروعات عملاقة داخل قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء واستصلاح الأراضي الزراعية.