إعلان

BBC

"القومي للمرأة" يعزي السفيرة مشيرة خطاب في وفاة ابنها

08:41 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- نور العمروسي:
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته الفنية وفروعه بالمحافظات، بخالص التعازي والمواساة إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في وفاة ابنها محمود حسين خطاب.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ حزنها لهذا المصاب الكبير داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

سوق مصراوى

مشيرة خطاب القومي للمرأة مايا مرسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مصدر يكشف خطة الوزارة.. هل تخفف الكهرباء الأحمال مع بداية العام الدراسي؟