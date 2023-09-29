"القومي للمرأة" يعزي السفيرة مشيرة خطاب في وفاة ابنها

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته الفنية وفروعه بالمحافظات، بخالص التعازي والمواساة إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في وفاة ابنها محمود حسين خطاب.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ حزنها لهذا المصاب الكبير داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.