رئيس "الشئون الإسلامية" بالبحرين يشيد بجهود مصر في نشر الوسطية والاعتدال

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة شكر من الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين على دعوته لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الرسالة التي تلقاها الوزير من رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين أشاد فيها بجهود جمهورية مصر العربية الرائدة في العمل على نشر منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة خطابات الكراهية، والتصدي للغلو والتطرف.

وثمن رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين، جهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الإدارة المتميزة والناجحة لفعاليات هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوي، وما أسفر عنه من نتائج ومعطيات في غاية الأهمية تُوجت بصدور وثيقة القاهرة "لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني" التي تشكل الأرضية للتعامل مع الوسائل العصرية للخطاب الديني، لتكون بذلك نبراسًا يُستضاء به في هذا المجال، والعمل على الاستفادة المثلى منها.