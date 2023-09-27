من "مخالف" لـ "شرعي".. خطوات استبدال عداد الكهرباء والمستندات المطلوبة

كتب- محمد صلاح

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء إمكانية استبدال عداد الكهرباء الذي يعمل بنظام الممارسة بعداد آخر كودي بدلًا من الطريقة التي يجرى من خلالها المحاسبة على استهلاك الكهرباء بشكل تقديري من خلال عدادات الكهرباء غير القانونية، وللأشخاص الذين أنهوا إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء داخل المحليات.

ويستعرض "مصراوي" خطوات استبدال عداد الكهرباء من كودي إلي قانوني، والمستندات الواجب تقديمها من المواطنين.

فيما يتعلق بخطوات استبدال عداد الكهرباء فتتم من خلال عدة خطوات:-

الخطوة الأولى:-

يتوجه صاحب العداد إلى شركة الكهرباء التابع لها الوحدة السكنية.

الخطوة الثانية:-

تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد الكودي لقانوني.

الخطوة الثالثة:-

إرفاق المستندات التي تحدهها شركة الكهرباء.

الخطوة الرابعة:-

لا يحتاج المتقدم على العداد بدفع أي رسوم أو مصاريف ماليه إضافية.

الخطوة الأخيرة:-

لايحتاج المشترك لتغيير العداد مرة أخرى،لأنه عداد مسبوق الدفع والتحويل مجرد إجراء ورقي داخل شركة توزيع الكهرباء فقط.

وفيما يتعلق بمستندات استبدال عداد الكهرباء فتكون كالتالي:-

1-تقديم مستند رسمي يكون موضح به التصالح مع المحليات،ويكون موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2-تقديم صورة من المستند الذي يثبت ملكية العقار أو الوحدة السكنية.

3-إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد من العداد.

4-تقديم العقد بين الشخص المستفيد وشركة الكهرباء التابع لها العداد الكودي.