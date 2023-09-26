برلماني: حرصت على تزكية الرئيس السيسي بسبب نجاحاته الكبيرة
كتب- نشأت علي:
قال النائب عربي فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق طفرة كبيرة في كافة المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية.
وتابع فؤاد:" حرصت اليوم، على توقيع نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال سلسلة المشروعات القومية والانجازات التي بدأها الرئيس خلال الفترة الماضية".
وأكد عضو مجلس النواب، إلى أن حزمة الإجراءات والقرارات والمبادرات والسياسات المالية كان لها دور كبير فى صمود الدولة المصرية فى وجه التحديات العالمية التى يشهدها العالم أجمع وانعكست على اقتصاديات الدول، ومن ثم الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الأجدر للفترة المقبلة لجني حصاد ما بدأناه مع الرئيس خلال هذه الفترة.
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