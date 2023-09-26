الرئيس يكرّم أول قطاع الطب البيطري من جامعة المنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، أوائل الطلاب الخريجين بالجامعات المصرية، في ستاد قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية، ضمن احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورؤساء الجامعات، ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

خلال الاحتفال كرم الرئيس مهاب محسن محمد أول قطاع الطب البيطري بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن الرئيس أولى اهتمامًا كبيرًا لدعم التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة، وأن الاحتفال بتفوق جامعات مصر يعد يومًا تاريخيًا بالجامعات المصرية الاحتفال بأوائل خريجي الجامعات المصرية.