بيت الزكاة ينتهي من توزيع شنط المدارس على الطلاب الأيتام غير القادرين بدمياط

القاهرة- أ ش أ:

انتهى بيت الزكاة والصدقات من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين في محافظة دمياط، عن طريق قوائم "الطلاب الأيتام غير القادرين" في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهري.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "إلى المدرسة" التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التي تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، فى جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم فى العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وأوضح "بيت الزكاة والصدقات" في بيان أن عملية التوزيع بمحافظة دمياط استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات تعليم مركز دمياط ودمياط الجديدة والزرقا وكفر البطيخ وعزبة البرج والسرو والروضة وكفر سعد وفارسكور والتعليم المجتمعي، فضلا عن التوزيع فى إدارات التعليم بالأزهر الشريف.

وأشار البيان، إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة لكفالة الأيتام) لمساعدة الأيتام غير القادرين في كل المحافظات بتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم.