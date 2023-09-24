تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي.. محافظ الجيزة يوجه بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق

كتب- محمد أبو بكر:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، التنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين ومباحث التموين بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق، وضبط أية حالات تلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المحافظة، أنه عقب اطلاعه على تقرير حول جهود رصد ومتابعة الأسواق بالمحافظة فإن هذه تأتي بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة؛ للتصدى لأية محاولات للتربح على حساب صحة المواطنين من خلال زيادة المعروض من السلع، خاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف أن الأجهزة المعنية ممثلة بمديرية الطب البيطري ومباحث التموين والأحياء المختصة، قامت بضبط 10.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومصنعات لحوم وسجق ومقطعات لحوم وكوارع وأحشاء ودواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشملت المضبوطات 7 آلاف كجم بحي إمبابة، و 748 كجم بحي العمرانية، و 770 كجم بحي الوراق، و 610 كجم بحي الطالبية، و 650 كجم بحي العجوزة، و 570 كجم بمدينة كرداسة، و 152 كجم بمدينة 6 أكتوبر.

وتم مصادرة هذه الكميات وتحرير 11 محضر مخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ الحملات التمشيطية على المحال والأسواق والمخازن؛ لرصد المخالفات مع الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين حيال أية أنشطة مخالفة.تفقد النائب أعمال تطوير سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعه الأنتهاء من الأعمال

كما تابع النائب ميدانيا نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة وأعمال عداية خط الصرف الصحي بطريق المريوطية.

ووجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين وسمير حجازي مدير عام الإدارة التعليمية بالبدرشين ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.