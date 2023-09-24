بتكليف من الوزير.. الصحة تراجع أعداد الفرق الطبية بالمراكز والوحدات الصحية

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كلف بتشكيل لجنة من قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة، لزيارة كافة المنشآت التابعة لقطاع الرعاية الأساسية، وكتابة تقرير تفصيلي عن أعداد الفرق الطبية من جميع التخصصات (أطباء بشري، وأسنان، وعلاج طبيعي، وصيادلة).

وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات صحفية، أن الوزير وجه بمقارنة أعداد الفرق الطبية في كافة التخصصات، بمعدلات تردد المرضى على تلك الوحدات ونوعيات الخدمات المقدمة لهم وإفادته بالتقرير خلال 30 يوما من الجولة.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة لوزير الصحة والسكان، صباح الأحد بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في القاهرة؛ للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

شملت الجولة مستشفى هليوبوليس التابع للمؤسسة العلاجية والتي أشاد فيها الوزير بانتظام العمل وأداء الفرق الطبية، وكذلك مستشفى القاهرة الجديدة التي وجه خلالها بتغيير شركة الأمن والنظافة وفتح تحقيق في المخالفات، إضافة لزيارة مركز طبي التجمع الخامس، حيث تفقد العيادات ومعمل التحاليل، ومكان انتظار المرضى.

واطلع على سجلات حضور الفرق الطبية، ومعدلات تردد المواطنين على المركز، والتي كشفت عن زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان، والصيادلة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، مقارنة بمعدلات تردد المواطنين ونوعية الخدمات الصحية المقدمة بالمركز.