بمشاركة 50 فنانا من 22 دولة.. انطلاق كرنفال يوم السياحة العالمي بمرسى علم

كتب- محمد أبو بكر:

انطلق كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون، الخميس، بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والذي تنظمه شركة أوستراكا للفنون.

وتستمر فعالياته حتى ٢٧ سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق ٢٧ سبتمبر من كل عام.

ويأتي ذلك تحت رعاية وزارات السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والشباب والرياضة.

ويشارك في الكرنفال 50 فنانًا لهم بصمات قوية في عالم الفن التشكيلي من 22 دولة أجنبية وعربية، بالإضافة إلى نخبة من فناني مصر.

وتستضيف مدينة الأقصر جانب من فعاليات الكرنفال، حيث سيتم تنظيم جولات سياحية للفنانين المشاركين في هذا الحدث لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الأقصر والتي من شأنها أن تساهم في الترويج السياحي لمصر من خلال نشر هؤلاء الفنانين صورهم خلال هذه الزيارات على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يشجع متابعيها على زيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

ويشهد الكرنفال أيضًا ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير، ونحت وتشكيل مجسمات.

ومن المقرر أن يُقام حفل ختام الكرنفال يوم 27 سبتمبر الجاري والذي ستتضمن فعالياته إقامة معرضًا لفنون الميكس ميديا لعرض أعمال الفنانين المشاركين في الكرنفال وتكريمهم، كما ستقدم أوركسترا الشباب والرياضة عرضًا موسيقيًّا.