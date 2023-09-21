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BBC

الطقس الآن.. الأرصاد: أجواء خريفية منعشة على أغلب الأنحاء والقاهرة 29 درجة

10:35 م الخميس 21 سبتمبر 2023
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يسود حاليا أجواء خريفية منعشة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع نسيم خفيف يعمل على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية، والأجواء مستقرة غدًا علي كافة الأنحاء.

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درجة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الطقس

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