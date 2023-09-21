العمل: ندوة لتوعية شباب دمياط بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

كتب- محمد أبو بكر:

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط، ندوة للتوعية في مجال ريادة الأعمال بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت وزارة العمل، في بيان الخميس، إن الندوة شملت المتدربين بورشتي التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة بالمركز، ضمن جهود المديرية في توعية الشباب من الجنسين بأهمية العمل الحر ومكاسبه على الفرد والمجتمع.

وأوضحت منى الأطروش، مدير مديرية العمل بدمياط، أن الندوة تضمنت إلقاء محاضرة حول ريادة الأعمال قدمها معتز أبو العينين، من جهاز تنمية المشروعات بدمياط، تناول خلالها الشرح للمتدربين عن "كيفية عمل مشروع ناجح صغير أو متوسط للمهنة التي تم تدريبه عليها بتمويل من الجهاز".

كما تضمنت المحاضرة شرحا حول كيفية الحصول على قروض لتمويل هذه المشروعات وكيفية السداد، وتسويق منتجاتهم، مؤكدا أن الجهاز مستعد دائمًا لتقديم المساعدة والنصيحة في أي وقت للشباب الخريجين من الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني والوحدة المتنقلة.​