السيطرة على التوتر.. 4 نصائح مهمة للوقاية من القشرة

كتب- أحمد جمعة:

قدمت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح للوقاية من القشرة التي تمثل أزمة كبيرة لبعض الأشخاص.

وتتضمن تلك النصائح بحسب منشور توعوي:

-السيطرة على التوتر النفسي: حيث يؤثر الإجهاد والتوتر على الصحة العامة، ويمكن أن يساعد في التحفيز لظهور قشرة الرأس.

-اتباع نظام غذائي صحي: قد يساهم النظام الغذائي الصحي الذي يوفر الاحتياجات اللازمة من الزنك وفيتامين ب وأنواع معينة من الدهون في الوقاية من قشرة الرأس.

-ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على الدورة الدموية والتقليل من الدهون.

-اتباع روتين مناسب للعناية بالشعر وفروة الرأس:

وأشارت إلى أنه بالنسبة إلى أصحاب فروة الرأس الدهنية، فقد يساعد غسل الشعر بالشامبو يوميًا على الوقاية من قشرة الرأس، ويجب تدليك فروة الرأس بلطف لتفكيك القشرة ثم شطف الشعر جيدًا.

أما أصحاب الشعر المائل إلى الجفاف وأصحاب فروة الرأس الحساسة؛ فيجب استخدام الشامبو بشكل أقل وترطيب فروة الرأس بين الغسلات، وفق الهيئة.