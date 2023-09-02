يحضر افتتاحه رؤساء العالم.. "نقيب السياحيين": المتحف المصري الكبير نقطة مضيئة



كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثاً عالمياً لأنه يعد من ضمن الأكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف "باسم" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، أن المتحف يُعد نقطة مضيئة للتنشيط والترويج السياحي وإثراء البرامج السياحية بالجيزة والقاهرة مثل الأقصر وأسوان وما يمتلكون من آثار كبيرة.



وأكد حلقة، على أهمية مطار سفنكس في استقبال أكبر عدد ممكن من السياح، خاصة مع استقبال طلبات رحلات اليوم الواحد لـ زوار شرم الشيخ والغردقة وغيرهم من المناطق، ما يسهل وصول هؤلاء السياح إلى تلك المنطقة، وزيادة أعدادهم بمنطقة القاهرة والجيزة، ودعم وتعزيز القدرات السياحية المصرية.



وأشار إلى أنه اختيار مكانه بالقرب من الأهرامات، وعمل الممشي السياحي من المتحف حتي الأهرامات بالجيزة، واستعداد مطار سفنكس الدولي لإستقبال رحلات الطيران، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الاستعدادات يحضرها عدد كبير من رؤساء وملوك العالم، لافتاً إلى أن جميع وسائل الإعلام تستعد لتغطية هذا الحدث الكبير.



واستطرد حول أهمية المتحف المصري الكبير في السياحة المصرية، وأن نهاية هذا العام تشهد انتهاء كل الإجراءات المتعلقة بـ التجهيزات والإعداد، وأنه تم إنشاء معامل للصناعات القديمة، وكل ذلك سيكون محل انتظار لهذا الحدث العالمي الكبير.