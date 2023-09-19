إعلان

BBC

الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر أكتوبر

05:44 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

وزارة الأوقاف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن الموضوعات التي سيتم تناولها في خطب يوم الجمعة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم الثلاثاء- أن خطبة يوم الجمعة الأولى ستكون تحت عنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم"، والثانية تحت عنوان "فضل إغاثة المكروبين".

أما الثالثة تحت عنوان "التلوث ومخاطره"، والرابعة "نعمة الصحة ووجوب المحافظة عليها".

سوق مصراوى

وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة خطب الجمعة لشهر أكتوبر فضل الشهادة ومكانة الشهداء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

خاص- إعلان محمد صلاح الجديد.. شبيه نجم ليفربول يتحدث ويكشف أسرارا وكواليس