الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لشهر أكتوبر

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن الموضوعات التي سيتم تناولها في خطب يوم الجمعة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم الثلاثاء- أن خطبة يوم الجمعة الأولى ستكون تحت عنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم"، والثانية تحت عنوان "فضل إغاثة المكروبين".

أما الثالثة تحت عنوان "التلوث ومخاطره"، والرابعة "نعمة الصحة ووجوب المحافظة عليها".