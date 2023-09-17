- موعد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص بعد زيادته للحكومة

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحديث حاليًا عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص سيكون مبكرا خاصة وأن قرارات عبد الفتاح السيسي، كانت بالأمس.

وأضاف "البدوي" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنه يتوقع انعقاد المجلس القومي للأجور قبل نهاية العام الحالي، لأن الموازنة المتعلقة بالقطاع الخاص تكون في شهر يناير، وخلال ذلك التوقيت سينظر الأمر.

وتابع عضو المجلس القومي للأجور: كل الحلول مطروحة، وزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص حسب الظروف الاقتصادية ستكون مناسبة أم لا، ولازم يتم دراسة الموضوع أولا.

وأشار إلى أن قرارات الرئيس يتم تطبيقها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وأوضح مجدي البدوي أن أن حد الإعفاء الضريبي سُيطبق لأنه يتعلق بقرار الحكومة لكنه يحتاج إلى تعديل تشريعي.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي، أصدرقرارا بزيادة الحد الأدنى للدخل لكافة العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ليصبح 4000 جينه بدلا من 3500 للدرجة السادسة.

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