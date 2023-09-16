الطقس اليوم.. نشاط رياح والعظمى على القاهرة 33 درجة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الطقس اليوم خلال الساعات القادمة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 33 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.​