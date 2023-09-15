"الكهرباء": عودة العمل بتخفيف الأحمال ساعة واحدة يوميًا بدلا من ساعتين



كتب- مصراوي:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بدلًا من ساعتين منذ قليل، بعد صدور تعليمات من القابضة لكهرباء مصر لرؤساء الشركات بالعمل بالتخفيف ساعة منذ العاشرة مساء اليوم.

وأكد المصدر، أن قرار تخفيف الأحمال ساري ولا يوجد أي تعليمات بإلغاء خطة التخفيف من عدمها، مشيرًا إلى أنه منذ اليومين الماضيين تم زيادة التخفيف لساعتين بدلًا من ساعة واحدة بمختلف المناطق وذلك وفقًا لما يحدده مركز التحكم القومي للكهرباء.

وأكد المصدر لمصراوى، أنه حتى الآن جاري العمل بخطة تخفيف الاحمال ولاتوجد معلومة مؤكدة لنهاية الخطة اليوم أو غدًا، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على نسب استهلاك الوقود من مازوت بمحطات إنتاج الكهرباء.

وشدد على أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ملتزمة بتنفيذ جداول التخفيف المعلنة من قبل مجلس الوزراء فقط وهناك استثناء المناطق الاستراتيجية من مستشفيات وأقسام ومراكز شرطة وغيرها من المناطق الحيوية.

ونوه إلى أن خطة التخفيف يبدأ تطبيقها يوميًا من الساعة الـ ١٢ مساءًا حتى الـ ١٢ صباحًا.