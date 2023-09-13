فريق الجامعة الألمانية يحصد المركز الأول بمسابقة شل البيئية للسيارات الكهربائية

كتب- عمر كامل:

حصد فريق مبتكري هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة على النسخة المحلية من مسابقة شل البيئي التنافسية 2023 ضمن 9 جامعات مصرية بالمركز الأول في الفحص الفني لسيارتهم الكهربائية ذات الراكب الواحد.

وفاز نفس الفريق بالمركز الثاني في العرض التقديمي الخاص بتوضيح ما تتميز به السيارة المشاركة من حيث إبراز العناصر التي تميزها عن غيرها ومدى مطابقاتها لكافة المواصفات والمعايير العالمية.

يضم الفريق الطلابي محمد فرغل، محمد محسن، محمد عباس، حازم أشرف، مصطفى ريحان، ياسر خالد، يوسف أبو الدهب، محمد ياسر، مصطفى أبو المجد، عمر العربي، ندى وائل، ندى تامر، سلمى ياسر بإشراف الدكتور هشام الشريف رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية هندسة وعلوم المواد.