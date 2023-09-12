التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة طبية شاملة بحلوان

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كتب- محمد عبدالناصر:



أطلقت مؤسسة أبو العينين الخيرية، ومؤسسة راعي مصر للتنمية أعضاء التحالف الوطني الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقا قافلة طبية شاملة تضم مختلف التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي مدينة حلوان بالقاهرة.

ويحسب بيان، يأتي ذلك، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية​

وتضمنت القافلة ايضاً توزيع كراتين مواد غذائية وعلب حلوى على الأسر الأولي بالرعاية من خلال متطوعي التحالف.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.