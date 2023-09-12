تًطلق في ديسمبر.. "العمل" تكشف لمصراوي خطة الوزارة للتحول الرقمي



كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد حسن البكباشي، مستشار وزير العمل للتحول الرقمي، إن وزارة العمل أعدت مجموعة من الأعمال في إطار خطة التحول الرقمي؛ تهدف لرفع المعاناة عن كاهل الُمتعاملين مع الوزارة من أبناء مصر، وحوكمة الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف" البكباشي" لـ "مصراوي"، أن هذه الأعمال تهدف أيضاً لضمان وصولها بشفافية ونزاهة، وخروج ثلاث خدمات تعمل بنظام الأونلاين ويتوفر فيها الآتي:

- استخراج كعب العمل.

- شهادة قياس مستوي المهارة.

- شهادة تصريح عمل الأجانب.

وأوضح مستشار وزير العمل للتحول الرقمي، أن هذه الخدمات انتهت تمهيداً لنقلها للبيئة الإنتاجية، والعمل بها بمعرفة من المرور أو السجل المدني أو الشهر العقاري.

وأشار "البكباشي"، إلى أنه يتزامن مع الإنتهاء من إعداد صفحة جديدة على الإنترنت باسم "وزارة العمل المصرية"، خضوعها إلى الإختبارات اللازمة بمعرفة "مركز الأمن السيبراني" التابع لوزارة الاتصالات، ثم بعد ذلك تفعيلها، ورفع الخدمات السابق ذكرها تحت مظلة مصر الرقمية، وإعداد صفحة للتدريب عن بعد توفر برامج للتدريب المهني إلكترونياً، لتخفيف أعباء تكاليف المواصلات والتدريب.

واستطرد مستشار وزير العمل، أنه سيتم إطلاق خطة وزارة العمل للتحول الرقمي في شهر 12 القادم، وأن سبب التأخير خضوع الصفحة للإختبارات الأمنية.