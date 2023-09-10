العودة في أكتوبر.. أبرز القوانين المطروحة على طاولة البرلمان

كتب- نشأت علي:

ينطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تتضمن الأجندة التشريعية للمجلس عدد من مشروعات القوانين الهامة، يأتي في مقدمتها التصالح في مخالفات البناء والبناء الموحد، وقانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة القضائية حاليا، بالإضافة إلي قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من مشروعات القوانين المهمة.

ويأتي أيضا ضمن الأجندة التشريعية 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس تم احالتها إلى اللجان المختصة في نهاية دور الانعقاد الثالث لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

ومنها مشروع قـانون مقدم من النائب هشام حسين و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، و مشروع قـانون مقدم من النائبة إيمان عبد القادر و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، و مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأيضا تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا بشأن إنشاء وتنظيم نقابة الجغرافيين، و مشروع قانون مقدم من النائبة نشوي الديب و60)نائبًا بشأن حقوق المسنين.

وتضمنت الإحالات مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأيضا تضمنت مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1965 بإنشاء اتحاد الناشرين المصريين.

ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الأجندة التشريعية، تعديل قانون الانتخابات الرئاسية حيث وفقا لمخرجات الحوار الوطني، فإن هناك مجموعة من التشريعات والتي من المتوقع أن ترى النور في دور الانعقاد المقبل، وفي مقدمتها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بالإصافة إلى قانون انتخابات المجالس المحلية

ومن أبرز التشريعات المتوقع إقرارها أيضا في دور الانعقاد المقبل، وهي قانون العمل، ومشروع قانون المسئولية الطبية.​