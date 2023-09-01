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"ستموت فى العشرين" بنادي السينما الافريقية

09:19 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

فيلم ستموت فى العشرين

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كتب- محمد شاكر:
تستضيف قاعة سينما الهناجر -بساحة دار الأوبرا المصرية- التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعه مساء السبت 2 سبتمبر "نادى السينما الافريقيه".

يعرض هذا الشهر الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" إخراج " أمجد أبو العلا"، وتدور أحداث الفيلم حول طفل يتنبأ له بأنه سيموت فى العشرين من عمره مما يجعل الأبوين يمرون بظروف وأفكار صعبة ويحاولون السيطرة عليه ، ترى ماذا يحدث عندما يصل هذا الطفل إلي سن العشرين.

جدير بالذكر أن الفيلم حصل على العديد من الجوائز فى مهرجانات برلين والجونة وقرطاج.

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نادي السينما الافريقية ستموت فى العشرين سينما الهناجر

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