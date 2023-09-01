"ستموت فى العشرين" بنادي السينما الافريقية



كتب- محمد شاكر:

تستضيف قاعة سينما الهناجر -بساحة دار الأوبرا المصرية- التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعه مساء السبت 2 سبتمبر "نادى السينما الافريقيه".



يعرض هذا الشهر الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" إخراج " أمجد أبو العلا"، وتدور أحداث الفيلم حول طفل يتنبأ له بأنه سيموت فى العشرين من عمره مما يجعل الأبوين يمرون بظروف وأفكار صعبة ويحاولون السيطرة عليه ، ترى ماذا يحدث عندما يصل هذا الطفل إلي سن العشرين.



جدير بالذكر أن الفيلم حصل على العديد من الجوائز فى مهرجانات برلين والجونة وقرطاج.