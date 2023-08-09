"الرعاية الصحية" تنجح في إجراء عملية نادرة لطفلة من كازاخستان

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي في إجراء عملية نادرة، لم يُسجل منها عالميًا إلا 5 حالات فقط حتى الآن؛ مشيرة إلى نشر العملية في المجلة العلمية Springer، وهو ما يعد إنجازًا جديدًا يضاف لسجل إنجازات للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضحت الهيئة في بيان، نجح الفريق الطبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، من وقف نزيف من خلال منظار لطفلة من دولة كازاخستان، وذلك باستخدام تقنية الـ Hemostatic Endoclip بدلًا من الجراحة المفتوحة، وذلك لأول مرة بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار البيان، إن التقنية المستخدمة في عملية إيقاف النزيف المتكرر للطفلة التي تبلغ من العمر 9 سنوات، تُعد من أحدث التقنيات العالمية، حيث تم إجراء العملية للطفلة خلال 60 دقيقة فقط، فيما تمكن خلالها الفريق الطبي من الوصول لسبب النزيف واستخدام تقنية من أحدث تقنيات مناظير الجهاز الهضمي وتركيب ما يسمى بالـ Hemostatic Endoclip بواسطة منظار القولون الحديث.

واستكمل البيان: خلال العملية تم اكتشاف وجود عيب خلقي بجدار القولون يسبب تشوه في الأوعية الدموية أو ما يطلق عليه متلازمة «ديلافوي» "Dieulafoy Syndrome" وهو مرض عادة ما يصيب الجهاز الهضمي العلوي وفي فئات عمرية أكبر، وقد يصعب في كثير من الأحوال الوصول لسبب النزيف الذي يستلزم في كثير من الأحيان الحجز لفترات طويلة بالمستشفى ونقل الدم وما ينطوي عليهما من مخاطر ومضاعفات.

وأشار البيان، إلى فريق مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، الذي تمكن من إجراء العملية تحت إشراف أ.د. محمد نجيب ويفي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير، وعلى يد د. عمرو لاشين، اخصائي امراض الجهاز الهضمي والمناظير، وبمشاركة أطباء التخدير ومعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

ولفت بيان الهيئة إلى إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بمحافظة جنوب سيناء منذ بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآت والتي تخطت 4500 عملية، جاءت معظمها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وتتطلب مهارة خاصة لإجرائها، من بينها تدخلات جراحية تمت باستخدام أحدث التقنيات العالمية مؤكدًا تميز وجودة الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات تطبيق المنظومة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وأكد السبكى، أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد كفاءة وتميز الفرق الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، لافتا إلى قدرة الهيئة على عرض نماذج علمية وطبية متميزة على المستوى الدولي، وتابع: أن الكوادر الطبية المتميزة ركيزة أساسية لنجاح جهود الهيئة فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، اهتمام الهيئة بتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة داخل منشآتها الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية للجودة؛ مؤكدًا أن البحث العلمى والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية وفق أدلة العمل الاسترشادية عالميًا دستور عمل الهيئة، وهو مايضمن تحقيق أعلى نتائج الجودة فى الرعاية الصحية ورضاء جميع المتعاملين.

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