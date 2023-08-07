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مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل الأهلي السعودي من النمسا لجدة

11:33 م الإثنين 07 أغسطس 2023

رحلة خاصة لنقل الأهلي السعودي

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كتب- محمد عبيد:
قامت شركة مصر للطيران، بتشغيل رحلة خاصة مباشرة من مطار ساليزبورج بالنمسا إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لنقل بعثة فريق الأهلي السعودي لكرة القدم عقب ختام معسكره التحضيري استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص نجوم فريق الأهلي، على التقاط الصور التذكارية على متن طائرة مصر للطيران ومن بينهم نجم البرازيل ولاعب ليفربول السابق فيرمينو، والذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف نادي الأهلي السعودي.

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