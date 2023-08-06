حدث في 8 ساعات| بدء حجز شقق جديدة من الإسكان.. والسيسي يوجه الحكومة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استعراض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

كما بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في حساب الإسكان الاقتصادي، اليوم الأحد، إجراءات الحجز والتقديم لشقق الطرح الجديد بمشروع نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بدء الحجز رسميًّا والمقدم 100 ألف جنيه.. تفاصيل الحصول على شقة إسكان بالطرح الجديد

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في حساب الإسكان الاقتصادي، اليوم الأحد، إجراءات الحجز والتقديم لشقق الطرح الجديد بمشروع نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

ويُتاح التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، من اليوم الأحد 6 أغسطس حتى يوم 22 أغسطس؛ حيث يتم طرح 380 شقة، ضمن مشروع نزهة الأندلس.

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السيسي يوجه ببذل أقصى جهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.

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وزير التعليم: نستهدف تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستهدف إعداد مناهج قابلة للتنفيذ والتطبيق، مشيرًا إلى أن النظام التعليمى هو منظومة متكاملة تسير بالتوازي مع مسارات متعددة ومتداخلة ومرتبطة ببعضها البعض.

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ارتفاع حرارة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، المتوقعة من الأحد 6 أغسطس إلى الجمعة 11 أغسطس.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء، مضيفة أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس خلال اليوم.

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رغم تطبيقه.. هذه الفئات محرومة من العمل من المنزل يوم الأحد

بدأ اليوم الأحد 6 أغسطس الجاري تطبيق قرار عمل الموظفين من المنزل كل يوم أحد أسبوعيا طوال الشهر الجاري تطبيقا لقرار رئيس الوزراء بشأن خفض استهلاك الكهرباء.

ويطبق قرار العمل من المنزل على العاملين في المحليات بمختلف المحافظات وخاصة دواوين عموم المحافظات والأحياء والمراكز والمدن.

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بيان عاجل للأزهر بشأن تطورات الأوضاع في السودان

أعرب الأزهر الشريف عن شديدِ أسفِه لما يشهده إقليم دارفور بغرب السودان من أعمالِ عنفٍ أسفرت عن مقتل مدنيين أبرياء وإصابتهم، وأجبرت مئات الأُسرِ على ترك مساكنهم وبلدانهم للفرار والنجاة بأرواحهم من ويلات الصراعات، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظَ شعب السودان، وأن يوحِّد كلمته، ويُعجِّل بنهاية هذه المأساة، وأن يرزق السودان الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

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الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق الإسكان بالقاهرة الجديدة -تفاصيل

أعلن حساب الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، كراسة شروط حجز شقق الطرح الجديد بمشروع نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

ويبدأ التقديم من اليوم الأحد 6 أغسطس حتى يوم 22 أغسطس؛ حيث يتم طرح 380 شقة ضمن مشروع نزهة الأندلس، ويكون الحجز إلكترونيًّا بنظام أسبقية الحجز "أونلاين".

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السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات ببعض الخطوط

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط وبخاصة أوقات الذروة نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات.

جاء ذلك نظرا لارتفاع درجات الحرارة وحفاظا على سلامة الركاب والمعدات.

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أمين "دينية النواب": الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة.. ووفاته "شائعة متكررة"

قال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن ما أثير عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء "لا أساس له من الصحة".

وأضاف أبو هاشم في تصريحات لمصراوي، أن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة، ويتواجد حاليا بأحد المستشفيات الخاصة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية الدورية، وما تردد شائعة متكررة.

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