مصر تطلب استضافة الاجتماع السنوي للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان 2025

كتب-أحمد مسعد:

طلب وفد مصر استضافة الاجتماع السنوى للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية عام 2025.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الـ 33 للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية (PAAZA ) والتي عقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري.



وقال المهندس شادي أمين، رئيس العمليات بالتحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان، إن مصر تقدمت بطلب لاستضافة المؤتمر الإفريقي لحدائق الحيوان، مشيرا الى أن الطلب يتزامن مع افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد الانتهاء من تطويرها.

واستعرض "أمين"، ملف تطوير الحديقة، حيث شمل العرض نبذة تاريخية عن حديقتي الحيوان الأورمان ومواصفات المباني التراثية والأثرية بالإضافة إلى الأشجار والنباتات التي سوف يتم الحافظ عليها وكذلك التصميم، كما تم سرد عناصر ومراحل التخطيط وعرض حالة وأصناف الحيوانات وخطة التعامل معهم ونقلهم أثناء التطوير.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وعضو الوفد، إن العرض المصرى لتطوير حديقة الحيوان لقي ترحيبا كبيرا من جانب المشاركين في المؤتمر السنوى لحدائق الحيوان الافريقي والخبراء الدوليين وأشادوا بخطة التطوير ومدي إلتزامها بالمعايير الدولية لحدائق الحيوان كما شكر الإتحاد الأفريقي الوفد المصرى علي الحضور ومشاركة خطة التطوير والطلب رسميا لإستضافة مصر الاجتماع الإتحاد السنوي في عام ٢٠٢٥.

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أضاف "رجائي" أن الوفد شارك في جلسات المؤتمر في ندوة "تأثير التغير المناخي على بيئة البحار والمحيطات" بحضور كلا من الدكتور جودي مان لانج، عضو الإتحاد الدولي لحدائق الحيوان البرية و البحرية.

وكانت قد انتهت اجتماعات مؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والتي استضافتها مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا علي مدار ٣أيام بمشاركة الوفد المصري.

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