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زاهي حواس يطالب اليونسكو ووزارة الآثار بسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني

01:28 م الإثنين 28 أغسطس 2023

زاهي حواس

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كتب- محمد شاكر

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن ما حدث من المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن يكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق أن تعرض فيه الآثار المصرية.

وأكد "حواس" أن وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني خطأ فادح، لأن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر.

وأشار "حواس" إلى أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتي وان وجدت في متاحف أمريكا وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولابد من المحافظة علي الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.

وطالب "حواس" منظمة اليونسكو، ووزارة السياحة والآثار بضرورة عمل مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني لأنه غير أمين على هذه الآثار.

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زاهي حواس وزارة الآثار اليونسكو سحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني

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