حدث ليلا| 5 قرارات عاجلة من وزير التعليم.. ومبادرة لحل الأزمة السودانية
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
قبل بدء العام الدراسي الجديد.. 5 قرارات عاجلة من وزير التعليم
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مجموعة من المعلمين المتميزين بمختلف المواد الدراسية للمرحلة الثانوية والمعتمدين داخل المنظومة التعليمية، وذلك بهدف تفعيل القنوات التعليمية والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة وتحقيق التناغم بين مختلف الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة بشكل فعال.
استعدادًا للعام الجديد.. ننشر عدد من مصروفات مدارس خاصة بالقاهرة
ارتفعت معدلات البحث على جوجل من أولياء أمور الطلاب، عن الاستفسار عن مصروفات المدارس الخاصة، وذلك استعدادا لقدوم العام الدراسي الجديد 2023/2024.
منها الإعفاء من الضرائب.. السيسي يوجه بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
الكيلو بـ 58 جنيه.. شعبة الدواجن: وفرة مستلزمات الإنتاج أدت لثبات الأسعار خلال الفترة الحالية
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك ثبات في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، حيث كان سعر كيلو الفراخ بـ 56 جنيه لمدة أسبوع.
ثروت الزيني: الأفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف انعكس على أسعار الدواجن
قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الأفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف كان لها تأثير كبير على أسعار الدواجن مقارنة بالأوضاع منذ شهرين أو الـ 3 أشهر الماضية.
اللواء سمير فرج: مناورات النجم الساطع هو أضخم تدريب عسكري بالشرق الأوسط
قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مناورات النجم الساطع التي يشترك فيها 34 دولة يمثلهم 8 آلاف مقاتل، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تشترك بقوات لها مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا ودول تشترك كمراقبين .
"فجروا الجبل".. نقيب الزراعيين: مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية في مصر
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الرأي العام والمصريين سعداء بما يتم عرضه اليوم من تطوير في مشروعات توشكى، مشيرًا إلى أن الدولة والرئيس السيسي عملت في محاور كثيرة وكان من أهم هذه المحاور والمشروعات التي نفذها الدولة المصرية هي المشروعات الزراعية لأنها مرتبطة بالأمن الغذائي وبالتالي مرتبطة بالأمن القومي.
أحمد موسي : الرئيس السيسي أعاد أحياء مشروع توشكي
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد إحياء مشروع توشكى، رغم تعرضه للهجوم في بداية إحياءه للمشروع من جديد، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي تعرض له المشروع كان بغرض التشوية.
روسيا: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية للمرة الثانية هذا الشهر
أرسلت روسيا مجددا طائرة مقاتلة فوق البحر الأسود من أجل اعتراض طائرة مسيرة أمريكية للاستطلاع، حسبما قالت وزارة الدفاع في موسكو الأحد.
"تأسيس السودان الجديد".. قائد الدعم السريع يطرح مبادرة لحل الأزمة
طرح قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، مبادرة لحل الأزمة في السودان وتأسيس ما أسماه "الدولة السودانية الجديدة"، داعيا إلى بناء جيش سوداني جديد ينأى بنفسه عن السياسة.
الجيش الأوكراني: قواتنا تتقدم جنوبا بعد السيطرة على روبوتين
قال الجيش الأوكراني إنه يواصل التقدم بعد اختراق خط الدفاع الروسي بالقرب من روبوتين، وهي بلدة في منطقة زابوريجيا الجنوبية.
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