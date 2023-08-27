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وفد الاتحاد الأوراسي يتفقد إجراءات رقابة تصنيع وتداول الأعلاف بالمركز الإقليمي -تفاصيل

01:18 م الأحد 27 أغسطس 2023
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    وفد الاتحاد الأوراسي يتفقد إجراءات رقابة تصنيع وتداول الأعلاف بالمركز الإقليمي (3)
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    وفد الاتحاد الأوراسي يتفقد إجراءات رقابة تصنيع وتداول الأعلاف بالمركز الإقليمي (4)
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    وفد الاتحاد الأوراسي يتفقد إجراءات رقابة تصنيع وتداول الأعلاف بالمركز الإقليمي (5)
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    وفد الاتحاد الأوراسي يتفقد إجراءات رقابة تصنيع وتداول الأعلاف بالمركز الإقليمي (2)
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    وفد الاتحاد الأوراسي يتفقد إجراءات رقابة تصنيع وتداول الأعلاف بالمركز الإقليمي (1)
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كتب-أحمد مسعد:

استقبل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وفدًا رسميًّا من الاتحاد الأوراسي؛ لتفقد إجراءات الرقابة على تصنيع وتداول الأعلاف وخاماتها وإضافاتها.

وقال الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، اليوم الأحد، إن زيارة الوفد الروسي الذي يضم خبراء ومسؤولين من الطب البيطري والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية للاتحاد الأوراسي، خطوة مهمة لمراجعة وتدقيق إجراءات الفحص لكل مدخلات صناعة الأعلاف وإجراءات اعتماد الجهات الرقابية؛ كالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف؛ بدءًا من إجراءات التسجيل للمنتجات المستوردة ومحلية الصنع وسحب العينات بالموانئ والمنافذ الجمركية والتحليل الكيماوي وإجراءات الرصد والتتبع وتحليل المخاطر والرقابة الداخلية على مصانع الأعلاف.

وزار الوفد بعض المعامل؛ ومنها معمل التكنولوجيا الحيوية، وعاينوا خطوات العمل منذ استلام العينات؛ حتى إصدار الشهادات وأرشفة النتائج بقواعد البيانات .

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوراسي هو كيان اقتصادي وسياسي يضم عددًا من الدول الأوروبية والآسيوية؛ مثل روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وغيرها.

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وفد الاتحاد الأوراسي رقابة تصنيع وتداول الأعلاف الدكتور أحمد العكازي

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