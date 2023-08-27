برلماني يعدد مكاسب انضمام مصر لتجمع "بريكس"



كتب- سامح سيد:

أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لانضمام مصر لتجمع البريكس خاصة أنه من المعروف أن مصر تعتبر الدولة رقم 2 من حيث الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بعد نيجيريا ووفقا لصندوق النقد الدولي ستكون مصر رقم واحد في 2050 وبالتالي فهي دولة محورية ولها مكانتها، وانضمامها رسميا إلى تحالف بريكس يعكس هذه المكانة.

وقال "رمزي"، عقب إعلان قمة البريكس عن انضمام مصر، إن هناك العديد من المكاسب التى ستحققها من الانضمام لهذا التجمع الاقتصادى الكبير والمهم فى مقدمتها تخفيف الضغط على عملة الدولار طالما سيكون التعامل بالعملات المحلية وكذلك التبادل التجاري ومستلزمات السلع والإنتاج، متوقعا وجود نظام شبيه بنظام سويفت للتبادل بين العملات المحلية.



وأوضح أن سلة عملات البنك المركزي المصري بالتأكيد في المستقبل ستضيف عملات جديدة بجوار العملات الخمس المعروفة حاليا حيث سيتم التعامل بها مع الدول الأعضاء.

وأكد "رمزي"، أن "بريكس" ليس مجرد تجمع اقتصادي عادي مطالباً من تجمع البريكس البحث مجدداً عن إنشاء عملة موحدة للدول الأعضاء داخل تجمع البريكس مع اعطاء اولوية قصوى للتكامل الاقتصادي والصناعى والزراعى فيما بين دول التجمع خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية.

واعتبر انضمام مصر لتجمع البركيس بمثابة بداية لمرحلة اقتصادية مهمة وجديدة وانجاز كبير يضاف لانجازات الدولة المصرية مؤكدًا أن ذلك الامر سيكون له اثاره الايجابية على حل مشكلة العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر والحد من الاستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية.