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BBC

برلماني: تجمع بريكس سيعيد التوازن للاقتصاد الوطني

03:00 ص الأحد 27 أغسطس 2023

بريكس

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كتب- سامح سيد:
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لانضمام مصر لتجمع البركيس، مشيراً إلى أن الترحيب الكبير من دول التجمع بانضمام مصر لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديرًا لمصر ولدورها الريادي والمحورى بقيادة ألرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

وأعرب "سليم"، عن ثقته في أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" سيحقق العديد من المكاسب لصالح الاقتصاد الوطني لأنه يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسى والاقتصادى لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم مؤكداً أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين مختلف دول تجمع "بريكس".

وأكد الدكتور محمد سليم الاهمية الكبيرة في التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" لأن ذلك الأمر سوف يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب إندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

سوق مصراوى

بريكس قمة بريكس الاقتصاد الوطني

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