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"الأوقاف": افتتاح 15 مسجدًا الجمعة القادمة

06:18 م السبت 26 أغسطس 2023

افتتاح 15 مسجدا

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 15 مسجدا يوم الجمعة المقبل، منها 11 مسجدًا جديدًا أو جرت به إحلال وتجديد، و4 مساجد جرت صيانتها وتطويرها.

وأوضحت الأوقاف - في بيان اليوم السبت، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من يوليو الماضي حتى الآن 133 مسجدًا منها 98 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 35 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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افتتاح مساجد تجديد المساجد وزارة الأوقاف

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