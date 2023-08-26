"الأوقاف": افتتاح 15 مسجدًا الجمعة القادمة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 15 مسجدا يوم الجمعة المقبل، منها 11 مسجدًا جديدًا أو جرت به إحلال وتجديد، و4 مساجد جرت صيانتها وتطويرها.

وأوضحت الأوقاف - في بيان اليوم السبت، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من يوليو الماضي حتى الآن 133 مسجدًا منها 98 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 35 مسجدًا صيانة وتطويرًا.