"مصر للطيران" تعلن ضوابط العمرة موسم 1445ه

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "مصر للطيران" ضوابط حجز تذاكر طيران العمرة لموسم 1445هـ، تزامنًا مع قرار وزارة السياحة والآثار اعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجاري بعد إقرارها من اللجنة العليا للحج والعمرة؛ تمهيدًا لتشغيل الرحلات.

وأكدت الشركة، في خطابها الموجه إلى شركات السياحة، أن هناك عدة شروط يجب على الشركات الالتزام بها لقبول حجوزات مجموعات العمرة؛ وهي:

- يتم الالتزام بإدراج 50% من الأسماء قبل موعد الرحلة بـ30 يومًا وإلا سيتم الاحتفاظ بعدد المقاعد طبقًا للنسبة المشار إليها وإلغاء باقي المقاعد تلقائيًّا دون الرجوع إلى الوكيل.

- غير مسموح بتغيير الأسماء إلا في حدود 10%؛ سواء قبل الإصدار أو بعده.

- غير مسموح بحجز مجموعات من شركات السياحة في صورة أفراد إلا عن طريق إدارة الحج والعمرة، ومن يخالف ذلك سوف تتم مخاطبة إدارة تنشيط وكلاء السفر والسياحة لاتخاذ الإجراء المناسب بجانب تحصيل فرق السعر والرسوم إن وجدت، ويتم تحصيل مقدمات الحجز على الأماكن المؤكدة فقط .

- غير مسموح بتعديل الحجز (تاريخ سفر أو عودة أو خط السير) لجزء من المجموعة إلا بعد إصدار التذاكر، على أن يتم تطبيق الفقرات الواردة بالبند ثالثاً في ما بعد وتحصيل الرسوم المقررة .

- يتم سداد مقدم الحجز خلال 48 ساعة من تاريخ تأكيد الحجز نقداً أو بشيك مصـرفي (مقبول الدفع) تجنباً لإلغائه تلقائياً .

- يتم تحصـيل مقدمات الحجز غير قابلة للرد للمقاعد المؤكدة من خلال إدارة الحج والعمرة ومكاتب مصـر للطيران مقابل إصدار EMD كمستند تحصیل وليس إيصالات قبض بمبلغ 1000 جنيه عن كل مقعد؛ وفي ما يخص فترات إجازة منتصف العام الدراسي واعتبارًا من الأيام العشرة الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية رمضان يكون مبلغ 3000 جنيه عن كل مقعد.

- ويتعين، في ما يخص وكلاء السياحة المصدرين BSP، سداد مقدمات الحجز مع تطبيق نفس الشروط الخاصة بالإلغاء مع تصفية الـ EMDS مع نهاية موسم العمرة من خلال إصدار آخر مجموعات من خلال مكاتب "مصر للطيران".

- يلغى الحجز تلقائيًّا قبل موعد قيام الرحلة بـ15 يوماً في حالة عدم إصدار التذاكر للمجموعات أو جزء منها دون الرجوع إلى الوكيل السياحي أو مكتب البيع، مع عدم رد قيمة تأمين المقاعد للوكيل.

- في حالة تغيير الأسـماء بعد إصـدار التذاكر لا يتم التغيير إلا عن طريق مكتب الإصدار فقط، على ألا تتجاوز نسبة التغيير المسموح بها وما زاد عن ذلك يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه + رسـوم الدمغة والضرائب المستحقة شريطة السـفر بنفس تاريخ الذهاب والعودة وخلاف ذلك يتم تطبيق الفقرات الواردة بالبند ثالثًا في ما بعد.

- في حالة تعديل الحجز بعد إصدار التذاكر لا يتم تعديل الحجز إلا من خلال إدارة الحج والعمرة على أن تتم إعادة الإصدار من مكاتب مبيعات "مصر للطيران".

- صلاحية التذكرة (90) يوماً .

- الالتزام وتأكيد إدراج الـ TOUR CODEالخاص بمجموعات العمرة المصدرة (يتم تخصيصه من خلال إدارة الحج والعمرة ).

- في حالة طلب تعديل الحجز أو طلب رد قيمة التذكرة الملغاة وغير المستخدمة بالكامل قبل موعد إقلاع الرحلة بـ (72) ساعة أو أكثر؛ يتم تحصيل رسوم تعديل 1500 جنيه والضرائب المستحقة .

- في حالة طلب تعديل الحجز أو طلب رد قيمة التذكرة الملغاة وغير المستخدمة بالكامل قبل موعد إقلاع الرحلة بـ (72) ساعة وحتى موعد إقلاع الرحلة (NO SHOW) يتم تحصيل رسوم قدرها 3000 جنيه والضرائب المستحقة .

- لا يجوز رد كوبون العودة في حالة عدم استخدامه إلا في حالات الوفاة لا قدر الله؛ فيتم رد القيمة بعد خصم الـ(O/w) المستخدمة والضرائب المستحقة، وذلك بموجب صورة شهادة الوفاة وإعلام الوراثة .

- في حالة طلب تعديل حجز العودة من خلال مكاتب "مصر للطيران" بالمملكة العربية السعودية، قبل السفر بـ72 ساعة أو أكثر يتم تحصيل فرق السعر (إن وجد)، بالإضافة إلى رسوم تعديل الحجز وقدرها مبلغ 150 ريالًا سعوديًّا؛ بخلاف ذلك يتم تحصيل فرق السـعر، بالإضافة إلى رسـوم تعديل 300 ريال سعودي والضرائب المستحقة .

- تتحمل شركة السياحة والجهات المنظمة المسؤولية الكاملة عن حصول كل ركاب المجموعة على التأشيرات والإجراءات القانونية والموافقات اللازمة للسفر والدخول إلى المملكة العربية السعودية .

- في حالة تسكين المجموعات على رحلات إضافية؛ تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بحصـول كل أفراد المجموعة على تأشيرات العمرة دون غيرها، وتتحمل الجهة المنظمة كل الرسوم حال مخالفة ذلك .

- تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بعد حصول المجموعة على التأشيرات والباركود وبحد أقصى 72 ساعة قبل السفر بالتأكد من موافاتنا بكل البيانات الخاصـة بمحل إقامة المجموعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة واسم المسؤول المرافق للمجموعة، وكذا أرقام التليفونات الخاصة بالمملكة العربية السعودية (جوال المشرف) .

- تلتزم شركات السياحة والجهات المنظمة بوجود ركاب المجموعة بالمطار (ذهاب أو عودة) قبل الإقلاع بـ4 ساعات .