الصحة: توزيع 256 «كراش كارت» على أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير التجهيزات الطبية المكملة في المستشفيات، والتي تتضمن أجهزة الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، والقساطر التداخلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة وفرت 256 «كراش كارت» التي تتضمن الصدمات الكهربائية، وأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتم توزيعهم على أقسام الطوارئ، حسب الاحتياج ومعدل تدفق الحالات المرضية.

وأشار «عبدالغفار» إلى توفير 6 حضانات بمستشفى جراحات اليوم الواحد في المرج، وتجهيز قسم الرعاية المركزة بمستشفى حلوان العام، وتوفير 16 حضانة أطفال مبسترين وجراحة لمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وتوفير 11 حضانة بمستشفى الباجور التخصصي، وتوفير4 حضانات أطفال لمستشفى الفرافرة، وتشغيل 16 سرير رعاية مركزة أطفال بمستشفى فرشوط.

ونوه «عبدالغفار» بتوفير 15 مونيتور، و10 حضانات لمستشفى ناصر التخصصي، و8 حضانات، و8 مونيتور، و4 أجهزة تنفس صناعي، لمستشفى شبرا العام، وتجهيز مستشفى دسوق العام بـ4 أجهزة تنفس صناعي، و4 أجهزة سباب، وتوفير 6 أجهزة مونيتور لمستشفى أم الأطباء، وماكينة غسيل كلوي بقسم الرعاية المركزة في مستشفى شرق المدينة، وتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى البدرشين المركزي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن الوزارة خصصت فرقا للمرور على المستشفيات لعمل حصر باحتياجات أقسام الاستقبال والرعاية من الموارد البشرية والمستلزمات لضمان تقديم أفضل خدمة طبية، إلى جانب تنظيم تدريبات للصيادلة الإكلينيكيين على برامج التغذية العلاجية للمرضى في أقسام الرعاية.​