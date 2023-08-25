حذر من الحزن والتوتر.. جمال شعبان يكشف طبيعة أصوات القلب
كتب- محمد شاكر:
حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، من تأثير الحزن على صحة القلب.
وقال شعبان عبر بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زاد رصد حالات الموت المفاجئ، بسبب التوتر والقلق، في الدول المتقدمة وللأسف نحن أمة لا تقرأ وليس لدينا قاعدة بيانات قوية، وكانت المشكلة التي تقابلني في معهد القلب أن لدينا شباب متمكن ولكنه لا يكتب "شيت" بشكل جيد".
وأضاف "شعبان": الموت المفاجئ صادم وصاعق والحياة بمرض مزعجة، مشيراً إلى أن القلب يتكلم وله أصوات وإيقاع، ويمكن تمييز الأصوات الزائدة مثل هبوط في عضلة القلب، فالصوت الثالث والرابع بالقلب له معنى.
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