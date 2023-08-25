ساعة ذكية ونظام استغاثة لكل معتمر.. الجريدة الرسمية تعلن ضوابط العمرة

كتب - محمد أبو بكر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هـ.

وكان "مصراوي" قد حصل على ضوابط العمرة بعد اعتماد وزارة السياحة والآثار الضوابط الخاصة بالموسم الجديد بعد إقرارها من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وجاءت على النحو التالي:

- تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر ( أو أي تقنية إلكترونية أخري تحقق الهدف المرجو من الساعة الذكية) تتضمن مايلي:

- كل تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر وتاريخ السفر وبداية تاريخ العودة وفندق الإقامة بمكة المكرمة وفندق الإقامة بالمدينة المنورة، وتكلفة الحصول على التأشيرة وسعر البرنامج) وذلك وفقاً لما تم إدراجه على البوابة، فضلاً عن التسلسل الزمني للبرنامج ومواعيد التحركات وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.)

- بيانات المعتمر الطبية وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة وحالة النبض).

- نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS).

- العقد الإلكتروني المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج المرة.

- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقاً للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.

- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بكل الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1445 هـ.

-يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1145 هـ وذلك وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركات لدي أياً من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

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