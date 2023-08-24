بمتوسط 20 جنيها.. لماذا تواصل أسعار البصل ارتفاعها؟

كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار البصل ارتفاعات كبيرة خلال العام الحالي حيث وصل متوسط سعر كيلو البصل خلال الأيام الحالية 20 جنيهًا، فيما سجل أعلى من هذا الرقم في بعض المناطق.

وقال الدكتور عبد المجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمركز البحوث الزراعية، إن سياسة العرض والطلب تجعل العديد من المحاصيل يتباين تسعيرها من وقت لآخر.

وأضاف مبروك، لمصراوي، الخميس، أن العروة ستؤدي إلى انخفاض السعر بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي و فائض للتصدير.

وأشار رئيس قسم بحوث البصل بمركز البحوث الزراعية إلى أن مصر تتميز بالعديد من الأصناف والتي بدأت زراعتها منذ أسبوع ومستمرة حتى منتصف سبتمبر ضمن عروة شهر أكتوبر.

فيما قال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسباب ارتفاع أسعار البصل هذا العام ترجع إلى تدني مساحات الزراعة؛ نتيجة انخفاض أسعارها بالأعوام السابقة وعزوف الفلاحين عن زراعته.

وأضاف النجيب، لمصراوى، اليوم الخميس، أنه يجب أن نمتلك خريطة زراعية من ناحية الإنتاج والاستهلاك لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشعبة قررت وقف تصدير البصل لفترة مؤقتة لضبط حركة الأسعار الخاصة بالبصل بالأسواق وعند عودة الموسم واستقراره سيعود تصديره مجددًا.

وتابع: الاتجاه في الوقت الحالي نحو زيادة المعروض من البصل وكل أنواع الفواكه والخضراوات حتى تتراجع الأسعار، وزيادة المعروض هو المؤشر الحقيقي للأسعار.

وبلغت المساحة المزروعة بالبصل نحو 195 ألف فدان بإجمالي إنتاج 2.9 مليون طن تكفي للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض تصديري وتصنيعي يصل إلى مليون طن بصل.

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