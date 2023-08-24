النقل: توقيع عقد إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان

احتفالاً بعيد وفاء النيل.. متحف قصر الأمير ينظم معرضاً أثرياً عن المياه

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع العقد مع الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان وهي شركة (MEDLOG MSC) للبدء في تنفيذ المشروع.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، تم تخصيص مساحة 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجستي، وتم تقسيم مساحة المشروع إلى منطقتين، الأولى بمساحة 130 فدانا مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والثانية بمساحة 120 فدانا مخصصة لإنشاء المركز اللوجستي.

وأكد وزير النقل أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي.

كما يدعم المشروع تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.

ويتمتع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعيا لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها مما يؤدي إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر، وخاصة وأن المشروع متصل بشبكة الطرق وسيتم ربطه بشبكة السكك الحديدية من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف.

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP لمدة 30 عاما ومن المخطط تداول 400 ألف حاوية سنويا بتكلفة استثمارية حوالي 100 مليون دولار يتحملها المستثمر بالكامل.

وتشغل شركة (MEDLOG MSC) الخط الملاحي الأول عالميا وهو ما يجسد أهمية المشروع في خدمة حركة التجارة بين مصر والدول الأجنبية كما يجسد تقدم مصر في الترتيب العالمي للأداء اللوجستي.

وأنهت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة توصيل المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق ــ كهرباء ــ مياة شرب ــ صرف صحي ــ اتصالات)، وجار حاليا توصيل وصلة خط سكة حديد إلى الميناء (الروبيكي - العاشر - بلبيس).

وشهد وزير النقل أيضا توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف، حيث وقع المذكرة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة أوشن اكسبرس شيبنج.

وقال وزير النقل إنه سيتم إنشاء المشروع على مساحة 120 فدانا بمدينة برج العرب على الطريق السريع الرابط بين مدينة برج العرب ومنطقة بنجر السكر الزراعية ويلاصق المشروع حرم السكة الحديد لمدينة برج العرب ومجاور للمنطقة الصناعية الخامسة القائمة بالمدينة ويبعد 56 كم عن ميناء الإسكندرية البحري و48 كم عن ميناء الدخيلة و20 كم عن مطار برج العرب، ومن المخطط ربط الميناء الجاف بشبكة خطوط السكك الحديدية.

والمحور اللوجستي الجاري تنفيذه حاليا لربط المنطقة الصناعية ببرج العرب بمواني الإسكندرية والدخيلة وأبو قير البحري، كما سيخدم مبناء برج العرب الجاف وميناء جرجوب البحري، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل 40% من مساحة الموقع وتشمل محطة استقبال القطارات (مرحلة أولى) وساحة المناولة بالكامل والنصف الأول من ساحة الحاويات بالإضافة إلى خدمات الحاويات الفارغة وتقسيم الحاويات وساحات الفحص ومبنى الجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع تبلغ 780 مليون جنيه ومخطط تنفيذها في 12 شهرا على أن يتم استكمال المرحلة الثانية مدة 24 شهرت، لافتا إلى أن المشروع سيوفر الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي 120 ألف حاوية مكافئة و2.5 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا بإجمالي 4.2 مليون طن سنويا بالإضافة إلى توفير ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.