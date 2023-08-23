رئيس الوزراء يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة الـ "بريكس"
كتب- محمد غايات:
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.
ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولى مساء اليوم، مأدبة عشاء رسمية، واحتفالية ثقافية، يقيمها السيد/ سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، لرؤساء الوفود المشاركين.
كما من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء غدا كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، كما من المُنتظر أن يُشارك بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.
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