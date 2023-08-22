أبرزها شيك بـ"مليوني جنيه".. الضوابط الخاصة بالشركات السياحية المنفذة للعمرة



كتب- محمد أبو بكر:

حصل مصراوي على ضوابط العمرة بعد اعتماد وزارة السياحة والآثار الضوابط الخاصة بالموسم الجديد بعد إقرارها من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وترصد " مصراوي" الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة للرحلة

بالشركات السياحية المنفذة للرحلة.

- حظر تحميل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنيه المصري.

- حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه لموانئ السفر.

- عدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقاً للرحلة والمبين بالبرنامج المدرج على البوابة بأكثر من 4 ساعات.

- ضرورة إنهاء كل الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادى أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافي.

- تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة ومراجعتها من قبل الإدارة المختصة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة فيما عدا الرحلات العاجلة.

- تحميل العقد المبرم بينها وبين كل معتمر إلكترونياً على البوابة المصرية للعمرة بصيغة (PDF)، موضحاً به تكلفة برنامج العمرة المتفق عليه بما في ذلك تكلفة الحصول على التأشيرة التي تسمح بأداء العمرة.

- تعتبر بيانات برنامج العمرة المبينة بالعقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر والمدرج من الشركة السياحية على البوابة المصرية للعمرة بمثابة عقد إلكتروني مرتب لكل آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه.

- يكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة بالدولة والمسجلة على البوابة المصرية للعمرة.

- لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض.

- يجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له حق الإدارة والتوقيع بالنسبة لشركات الأشخاص بحسب الأحوال) تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق.

- يجوز لأية شركة سياحية تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه على الأنظمة الإلكترونية السعودية، التضامن مع أية شركة سياحية أخرى لديها وكالة وذلك بموجب عقد تعتمده غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على أن يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة خلال 48 ساعة من اعتماده.

- يكون تعامل الشركة السياحية مع الوزارة بشأن أي إجراء من إجراءات توثيق عقود العمرة لهذا العام بما فيها استلام كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بالشركة قاصراً على الممثل القانوني لها ( من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال)، أو بموجب توكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري ومثبت به تفويض الوكيل في إتمام وإنهاء كل إجراءات توثيق عقد الوكالة عن موسم عمرة 1445 هـ، وكذلك التوقيع على كل الإقرارات والتعهدات التي تقررها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في هذا الشأن.

- تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر ( أو أي تقنية إلكترونية أخري تحقق الهدف المرجو من الساعة الذكية) تتضمن مايلي:

- كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر ( تاريخ السفر وبداية تاريخ العودة وفندق الإقامة بمكة المكرمة وفندق الإقامة بالمدينة المنورة، وتكلفة الحصول على التأشيرة وسعر البرنامج) وذلك وفقاً لما تم إدراجه على البوابة، فضلاً عن التسلسل الزمني للبرنامج ومواعيد التحركات وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

- بيانات المعتمر الطبية وحالته الصحية أثناء الرحلة ( درجة الحرارة وحالة النبض).

- نظام الاستغاثة الإلكتروني النجدة (SOS).

- العقد الإلكتروني المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج المرة.

- سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه على أن يتم حسابه واسترداده وفقاً للنظام الآتي:

- مائة ألف جنيه لصالح وزارة لصالح وزارة السياحة والآثار ويسدد بواسطة إحدي الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

- مليون وتسعمائة ألف جنيه لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بموجب شيك يحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة السياحية ( من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) بنفسه في مقر الغرفة.

- يجوز للشركة السياحية استرداد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خص ما تم رده للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه، بحسب الأحوال شريطة عدم ورود شكوي ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إنتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت في الشكوى.