خلال لقائه محافظ الغربية.. علام: افتتاح فرع لدار الإفتاء بـ "طنطا" قريبا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الاثنين، بمكتبه بدار الإفتاء، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خالص التهنئة للدكتور شوقي علام على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية.

وعبَّر مفتي الجمهورية عن خالص الامتنان لزيارة محافظ الغربية وتهنئته، مؤكدًا على عمق العلاقات الطيبة بينهما، ومتمنيًا التوفيق لمحافظ الغربية في أداء عمله والدور المنوط به.

وتطرق اللقاء إلى بحث التنسيقات اللازمة لافتتاح فرع دار الإفتاء المصرية في مدينة طنطا، والمرتقب افتتاحه قريبًا، استمرارًا لاستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء في محافظات مصر المختلفة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار جمهوريا بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الجمعة 11 أغسطس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد للدكتور شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية، لمدة عام، اعتبارا من الـ 12 من أغسطس 2023.

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