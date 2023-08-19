الجيزة: ضبط 44 طن دقيق مدعم وسكر ومكرونة وأرز مجهولة المصدر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية ووصول الدعم لمستحقيه.

وتابع اللواء أحمد راشد، بحسب بيان السبت، نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 3048 مخالفة تموينية حيال المخابز غير الملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 44 طنا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز ومكرونة ونخالة مجهولة المصدر و3097 كرتونة زيت تمويني بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن المخالفات المحررة شملت ضبط 2328 مخالفة لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي 1210 بحوزة مخابز وبدالين تموينيين بمناطق أوسيم والبدرشين للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.

وأكد راشد أنه تم تحرير 577 محضرا تموينيا لمحلات عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة وضبط 18 ألف علبة سجائر مخزنة إلى جانب تحرير 16 محضرا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدد من المخالفات بها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشملت الحملات ضبط مخزن لإعادة تدوير الزبدة الصناعي وتحويلها إلى زبدة بلدي بالمخالفة مستخدما خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.​