"الحرملك للموسيقى والغناء" تحيي حفلا بــ "قصر الأمير طاز"



القاهرة- أ ش أ:

شهد مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة، مساء اليوم/الجمعة/، حفلا لفرقة "الحرملك للموسيقى والغناء" بقيادة الدكتورة مروة عبد المنعم أستاذ مساعد آلة الفيولينه بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بحضور كبير من محبي الموسيقى الشرقية.

وتضمن برنامج الحفل عددًا من المقطوعات الموسيقية والأغاني منها أغاني "ميدلي فيروز"، " اكذب عليك"،" 3 دقات" ، " اكابيلا"،" الموضات"، "بحتاجلك وتحتاجلى" .

يذكر أن فرقة الحرملك تعد من أشهر الفرق النسائية، وتأسست عام ٢٠١٧ من عازفات ومطربات محترفات بقيادة الدكتورة مروة عمرو عبدالمنعم، وتقدم ألوانا مختلفة من الأغاني العربية القديمة والحديثة.

ويعد قصر الأمير طاز أحد المراكز الإبداعية المصرية الهامة والتابعة لصندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة وهو من بين ما تزخر به القاهرة من تحف معمارية قديمة، وهو جوهرة مخفية منذ القرون الوسطى لا يعرفها كثيرون.

ويقع القصر بشارع السيوفية على بعد أمتار قليلة من قلعة صلاح الدين، وشيد عام ١٣٥٢ ميلادية وتصفه المصادر المعاصرة له بأنه كان قصرا مُشيدا وإسطبلا كبيرا حيث كان عند إنشائه عبارة عن فناء أوسط كبير خصص كحديقة للقصر ، وتتوزع حوله باقى المباني.