حدث في 8 ساعات| الصحة تكشف تطورات فيروس كورونا.. وموعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الصحة والسكان، عن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ، بداية من شهر أبريل وحتى الآن، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني،

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

زيادة الاستثمارات ودعم الاقتصاد.. السيسي يطلع على مشروعات صندوق مصر السيادي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

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بعد انتشار المتحور الجديد.. الصحة تكشف تاريخ آخر حالة وفاة بكورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ، بداية من شهر أبريل وحتى الآن، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي إلى المتحور "أوميكرون"، ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

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متحدث الرئاسة: مضاعفة عدد الجامعات منذ 2014 لـ92 جامعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين.

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ترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 بعد ساعات

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه سيتم غدا الاثنين 14 أغسطس الجاري إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد.

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خاص.. أول تعليق لمفتي الجمهورية بعد التجديد له في منصبه

وجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد التجديد له في منصب مفتي الديار المصرية.

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احجز شقة من الإسكان بالتقسيط على 6 سنوات بدون فوائد

ينتهي حساب الإسكان الاقتصادي، من إجراءات الحجز والتقديم لشقق مشروع نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، يوم 22 أغسطس الحالي حيث يصل عدد الشقق المتاحة للحجز لـ380 شقة.

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سر ظهور لافتة مصر في مباراة نهائي السوبر الألماني

شاركت وزارة السياحة والآثار في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر الألماني التي أُقيمت مساء، أمس السبت، بين بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ وبطل كأس ألمانيا لايبزيغ على ستاد بايرن ميونخ بحضور أكثر من 75 ألف مشجع.

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مدبولي يستعرض عددًا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار، لافتًا إلى ما سبق عقده من اجتماعات في هذا الخصوص.

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الدروس الخصوصية وغياب التلاميذ.. حجازي يكشف أهم التحديات التي تواجه التعليم

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهم التحديات التي تواجه التعليم والتي تتضمن كثافة الفصول وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمي والتعليم خارج المدرسة والانتشار الكبير للدروس الخصوصية، وزيادة ظاهرة غياب التلاميذ، خصوصا في المرحلة الثانوية، مما يهمش دور المدرسة في بناء شخصية التلاميذ.

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